Indira Quartett

Indira ist eine bemerkenswerte Reise durch außergewöhnliche Klangwelten: Stimme, Cello, Bassklarinette, Sopransaxofon, thailändische Gongs, Trommeln und Percussion geben dem Quartett einen ganz besonderen Charme.

Die feine Musik lehnt sich an indische und arabische Traditionen an, ohne dabei folkloristisch zu werden. Mit ausschließlich eigenen Kompositionen schafft Indira eine eigene Textur des großen Begriffs des World-Jazz.

Mit weicher, klarer Stimme, ganz in indischer Tradition und Technik, entlockt die aus Bombay stammenden Sängerin und Tänzerin Fauzia-Maria Beg ihren Tönen Geist und Seele. Kongenial auch im Dialog mit Frank Kroll am Sopransaxofon und der Bassklarinette. Als Grenzgänger zwischen Rock, neuer Musik und Klassik übernimmt Fried Dähn am Cello die Rolle der indischen Tampura; seine Soli gleichen einem Feuerwerk. Meisterhaft und faszinierend auch, wie Uwe Kühner seine Trommel zum Leben erweckt und mit seinen gestimmten Gongs Melodie und Rhythmus verbindet.

Fauzia-Maria Beg– Gesang, Tanz, Percussion

Frank Kroll– Sopransaxofon, Bassklarinette

Fried Dähn – E-Cello

Uwe Kühner – Trommeln, Percussion, Gongs