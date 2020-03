Weltmusik im Taubertal: GeoTRAIN - Georgischer World Jazz

× Erweitern GeoTRAIN GeoTRAIN

Zurab J. Gagnidze /Georgien (Bass, Gesang, Komposition), Aleks Maslakov /Lettland (Akkordeon),

Beka Buchukuri /Georgien (Gesang, Panduri), Daniel Messina /Argentinien (Schlagzeug),

Gogita Glurjidze /Georgien (Tanz, Doli)

GeoTRAIN wurde 2015 von Zurab J. Gagnidze (Bass, Gesang, Komposition, Arrangement) gegründet.

Er ist von der Formation The SHIN bekannt. Zura, der seit 1994 in Deutschland lebt, ist bei zahlreichen internationalen Festivals aufgetreten und hat mit internationalen Größen wie Randy Brecker, Giora Feidman, Gia Kancheli, Jorge Pardo, Chaka Khan, Okay Temiz, Theodosii Spassov, Ivo Papazov, Fuat Saka zusammengearbeitet. Daneben hat er Workshops in Polyrhythmik, Improvisationstheorie und georgischer Mehrstimmigkeit geleitet.

2009 hat er mit The Shin den bundesweiten Wettbewerb „Creole – Weltmusik“ gewonnen.

Das Wort "GeoTRAIN" ist eine Art Wortspiel. "Geo" steht für Georgien sowie für den geografischen Begriff "Geo" in der Bedeutung der Erde. Und der „ZUG“ startet seine Reise von der Station Georgien.

Der Klangteppich von GeoTRAIN entsteht durch die Begegnung des musischen Georgien mit der Musik verschiedener Länder und Kulturen.

Berühmte georgische Mehrstimmigkeit und instrumentale Virtuosität entfalten sich im Austausch mit Jazz, Scat, Funk und Fusion, Indien, Ravel... Wie klingt es? Raffiniert, überraschend, modern, witzig, heiter und einfühlsam.

Als Info: Der georgische Gesang wurde im Jahr 2001 in die erste UNESCO-Liste der "Meisterwerke des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit" aufgenommen.

ARTIKUSS e.V. feiert sein 25jähriges Bestehen mit diesem Konzert. GeoTRAIN macht Station in Lauda, wozu die georgischen Freude eine besondere Be¬ziehung pflegen. Denn schon seit kurz nach der Vereinsgründung veranstaltete ARTIKUSS Workshops (u.a. im Taubertal und auf dem Artival) mit georgischen Musikern und hatte sie auch schon in verschiedenen Besetzungen in Konzerten präsentieren können.

Insbesondere Zurab J. Gagnidze, die Basis der Gruppe, war von Anfang an dabei, hat 2003 einigen Artiküssen eine Reise nach Georgien mit unbeschreiblichen Eindrücken, Begegnungen und Konzerten ermöglicht. Er kommt diesmal mit einer internationalen Besetzung (Georgien, Lettland, Argentinien) und einem Tänzer, ein Augen- und Ohrenschmaus ist garantiert.

Kartenreservierungen und weitere Infos bei ARTIKUSS, Tel. 09343 65023, per E-Mail unter info@artikuss.de und im Internet unter www.artikuss.de.