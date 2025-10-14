Weltpolitik im Wandel: Aktuelle Entwicklungen und geopolitische Brennpunkte verstehen

Vierteiliges Seminar

Die Welt befindet sich in einem stetigen Wandel – gesellschaftlich, technologisch und vor allem politisch. Stillstand hat es in der Geschichte der Menschheit nie gegeben. Doch in den vergangenen zwei Jahrzehnten hat die Zahl und das Gewicht politischer Akteure auf der globalen Bühne spürbar zugenommen. Regionale Veränderungen können heute schneller denn je weltweite Auswirkungen haben und zu geopolitischen Spannungen führen.

In diesem Seminar werfen wir einen gemeinsamen Blick auf die aktuellen Entwicklungen in der internationalen Politik. Wer sind die zentralen Akteure? Welche Interessen verfolgen sie? Und wie lassen sich globale Konfliktlinien verstehen? Ziel ist es, einen Überblick über die wichtigsten geopolitischen Brennpunkte unserer Zeit zu gewinnen und Zusammenhänge nachvollziehbar zu machen.

Das Seminar ist eine Kooperation zwischen vhs Heilbronn und keb Heilbronn. Die ersten beiden Termine finden im Heinrich-Fries-Haus statt, die Folgetermine in der vhs Heilbronn.

Start: Di 14.10.2025, 4 Termine, jeweils 15:30 - 17:30 Uhr

Matthias Hofmann, Historiker und Orientalist, MA; Diplom-Medienwissenschaftler

Kurs-Nr.: Y102A124

Anmeldung für die gesamte Reihe erforderlich bei www.vhs-heilbronn.de oder unter 07131-99650

Weitere Infos auf keb-heilbronn.de/programm/kw/bereich/kursdetails/kurs/25217/kursname/Weltpolitik%20im%20Wandel