Weltschmerz or how to deal with it in 5 stations

Während Ihres Aufenthalts als Stadtschreiberin in Ludwigsburg 2020 hat Ebru Nihan Celkan mit vielen Ludwigsburger*innen gesprochen – Menschen, die seit Generationen hier leben oder erst vor kurzem hier angekommen sind. Eine zentrale Frage innerhalb der Interviews war die Sichtbarkeit unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen oder einzelner Akteure in der Stadt und deren Wahrnehmung.

--> è Türkçe versiyonu aşağıda!

Aus den Interviews und O-Tönen ist ein literarisches Werk entstanden, das in insgesamt 14 Kapiteln abwechselnd aus ihrer eigenen Perspektive und der ihrer Interviewpartnerinnen und -partner einen ganz neuen Blick auf Ludwigsburg eröffnet. An verschiedenen Orten in der Innenstadt werden mehrere Kapitel ihres Textes in deutscher und türkischer Sprache vorgetragen. Der literarische Rundgang startet jeweils um 11 und 13 Uhr auf dem Akademiehof.