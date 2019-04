Weltvision – Demokratische Stimme der Jugend – Ein Manifest der Jugend

Weltvision, das sind viele leuchtende Visionen, Ideen und Fragen von jungen Menschen, die nicht einfach nur dagegen sind. Dabei gehen sie ihre eigenen Wege. Sie haben angefangen, ihre Zukunft selbst zu gestalten.

Klar, bewusst und mit viel Herz. Auf künstlerische Weise spiegeln sie der Gesellschaft und denen, die einfach weitermachen wollen, was sie sehen und zeigen dabei die Seiten auf, die man nur ungern betrachtet.Denen, die fragen: »Was wollt Ihr eigentlich?« stellen sie an diesem Abend ihre Vision der Zukunft der Welt vor. Zentral geht es ihnen um die Entfaltung der tiefsten Potenziale jedes Einzelnen. Konkret: um eine freie Bildung, eine aufblühende Jugendhochkultur, die Krevolution, also die Revolution zum Menschsein, Kunst und vieles mehr …

Performancevortrag und Gespräch mit Fedelma Wiebelitz, Gina Witzig, beide Stuttgart, und Simon Marian Hoffmann, Berlin, alle »Demokratische Stimme der Jugende.V.«