Weltwärts – Weltmusik

Nach einigen Jahren gastiert Rudi Zapf wieder in Hohenlohe und zündet ein weltmusikalisches Feuerwerk mit allen nur denkbaren Klangfarben. Wie selbstverständlich werden alpine Melodien mit Latin-Temperament oder Balkan-Beats, Walzer-Takte mit flirrenden Flamenco-Arabesken oder Klezmer-Klänge mit waghalsigen Improvisationen verknüpft. Alte Weisen werden entstaubt und mit farbigen Harmonien und Rhythmen aus Afrika bis Mexico getränkt: Tradition – anders auf-gefasst und über ihre Grenzen hinausgeführt. Mit Wortwitz, Charme und Virtuosität ist das Quartett musikalisch von Welt, in Bayern daheim und auf der Bühne in Öhringen berauschend.