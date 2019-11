Weltweihnachtscircus

Herzlich willkommen im Weltweihnachtscircus Stuttgart, der mit den meisten Preisen ausgezeichnete Weihnachtszirkus der Welt!

Spannung, Stunts, Schönheit und Sensationen sind die Stichworte des kommenden Programms des 27. Weltweihnachtscircus in Stuttgart, der vom 5. Dezember 2019 bis 6. Januar 2020 im Cannstatter Wasen stattfindet. Der Weltweihnachtscircus ist viel mehr als ein Circus. Es ist nicht nur der größte Weihnachtscircus der Welt, sondern - laut der Stuttgarter Zeitung - auch das größte Circusfestival Deutschlands!

Ein einzigartiges Festival!

Der Weltweihnachtscircus versammelt ausschließlich und zum allerersten Mal die Gewinner der großen Circusfestivals von Monte Carlo, Moskau, China, Spanien und Italien in einem Programm. Eine französische Zeitung nannte den Weltweihnachtscircus, bei dem alle Goldmedaillengewinner in einer Show zusammenkommen, "Die Olympischen Spiele des Circus". Der Weltweihnachtscircus ist mit rund 200 Mitarbeitern nicht nur der größte Weihnachtscircus der Welt, sondern mit mehr als 100.000 Besuchern auch der meistbesuchte ganz Deutschlands!

Der Circus der Superlative!

Die sensationell spannenden Acts des kommenden Programms werden dem Publikum auch dieses Mal wieder einen Adrenalinschub versetzen. Es ist Top-Unterhaltung für Jung und Alt. Der Weltweihnachtscircus 2019/2020 präsentiert unter anderem die größte ungarische Post der Welt mit 21 Pferden - ein Weltrekord -, die größten Ikarischen Spiele der Welt mit 20 Akrobaten, die riskanteste Seilnummer der Welt, die in Monte Carlo preisgekrönt wurde, die Kosakenmädchen mit Stunts, die es noch nie zuvor gab, den lebendigen Goldenen Clown Bello Nock mit Komödie und Stunts, die fliegende Braut mit acht Männern, die Striptease-Jongleure, etc. etc. etc.!