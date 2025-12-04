Der 31. WELTWEIHNACHTSCIRCUS STUTTGART, der vom 4. Dezember 2025 bis zum 6. Januar 2026 wieder auf dem Cannstatter Wasen mit einem neuen, schönen und komfortableren Zelt glänzen wird, wird auch in diesem Jahr seinem Titel „der Größte Weihnachtscircus der Welt“ gerecht werden!

„Deutschlands größtes Zirkusereignis“ (CircusZeitung) wird mit einem Gold-Rekord-Programm mit mehr preisgekrönten Zirkusfestivalsiegern als je zuvor in einer Show wieder Zirkusgeschichte schreiben! Dabei ist die Anzahl der Zirkus-Stars in diesem Jahr schon jetzt ein Stuttgarter Rekord.