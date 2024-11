Welzheimer Weihnachtsdorf 2024

WELZHEIMER ADVENTSZAUBER 2024

Weihnachtsdorf & Weihnachtsmarkt mit Weihnachtswichtelwald

1. WOCHENENDE

29.11 von 18 bis 23 Uhr

30.11 von 15 bis 23 Uhr

01.12 von 11 bis 20 Uhr

Weihnachtsmarkt am Sonntag den 01.12 von 11 bis 19 Uhr zusätzlich zum Weihnachtsdorf rund um den Kirchplatz

2. WOCHENENDE

06.12 von 18 bis 23 Uhr

07.12 von 15 bis 23 Uhr

08.12 von 11 bis 19 Uhr

Weihnachtsmarkt am Sonntag den 08.12 von 11 bis 19 Uhr zusätzlich zum Weihnachtsdorf rund um den Kirchplatz

Welzheimer Weihnachtswichtelwald

Weihnachtserlebnis für die ganze Familie vom 22. Dezember bis 6. Januar

Auf vielfachen Wunsch, den Weihnachtsweg von 2020 und 2021 wieder aufleben zu lassen, lädt die Stadt Welzheim zusammen mit den WaldMeistern Walter Hieber und Prof. Dr. Manfred Krautter vom 22. Dezember bis 6. Januar (Weihnachtsferien) zum WEIHNACHTSWICHTELWALD ein.

In den Welzheimer Tannwald sind die Weihnachtswichtel eingezogen. Wer den Weihnachtswichtelwald einmal durch die Wichteltür betreten hat, kann den freundlichen kleinen Weihnachtsboten beinahe hinter jedem Baum entlang des etwa zwei Kilometer langen, beschilderten Erlebnisweges begegnen. Sie laden ein zum Entdecken und Staunen, Singen und Spielen, Basteln und Raten. Wer von den Besuchern entdeckt den acht Meter hohen Riesenwichtel, und wer den Wichtelbaum, an dem Süßigkeiten wachsen?Langeweile kommt im Weihnachtswichtelwald auf jeden Fall nicht auf. Dafür aber garantiert fröhliche Weihnachtsstimmung bei Groß und Klein.

Der Weihnachtswichtelwald ist über die gesamten Weihnachtsferien bei Tageslicht kostenlos und frei zugänglich. Start ist am Wanderparkplatz „Mammutbäume“ an der Schorndorfer Straße in Welzheim. Parkplätze befinden sich rund um den Stadtpark. Der ausgeschilderte Weg ist etwa zwei Kilometer lang und mit geländegängigen Kinderwagen gut zu schaffen. Die Gäste dürfen gerne ein kleines Wichtelgeschenk zum Tauschen mitbringen, ebenso Weihnachtsschmuck für den Wichtelwald. Auf echten Glasschmuck bitte verzichten, um später keine Scherben zu hinterlassen.

Die Initiatoren bitten, sich schonungsvoll in der Natur zu bewegen, keinen Müll zu hinterlassen und die mühevoll installierten Stationen pfleglich zu behandeln.