Wem gehört die Straße? Diskussionsrunde zum Tag der Jugendpolitik

Die Debatte um die Umgestaltung der Verkehrsmittel in Städten wird immer lauter. Und immer wieder steht die Frage im Raum: Wem gehört die Straße?

Was beschäftigt dich dabei? Gibt es Sorgen oder Fragen, die du hast? Was wäre deiner Meinung nach wichtig? Komm mit anderen Jugendlichen und Vertreter*innen der Jugendparteien in den Austausch. Der KJR Esslingen bietet dir gemeinsam mit Engagierten aus der Jugendpolitik einen Raum für deine Ideen, Wünsche und Themen – für das, was dir wichtig ist. Egal ob du dich schon viel oder noch kaum mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Diskutiere mit!

Veranstaltungsdauer ca. 2 Stunden. Anschließend lassen wir den Abend mit Musik und verschiedenen Burger-Kreationen ausklingen (Rindfleisch/vegetarisch/vegan).

Eine Anmeldung ist nicht notwendig! Die Veranstaltung kostet keinen Eintritt!

Rückfragen an:

Deborah Grinda

Kreisjugendring Esslingen e.V.

Telefon: 07024 46 60 – 30

deborah.grinda@kjr-esslingen.de

Instagram: @machdich_kjr