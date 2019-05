Der Grumm. EineGeschichte aus der Rems.Neues Figurenspiel für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren im Theater unterm Regenbogen in Waiblingen. "Der Grumm" ist ein Stück aus der Feder des Autors Peter Kundmüller. Das Figurenspiel spielt in der Rems und an seinem Ufer. Fische, kleine und große spielen mit und natürlich der Grumm, den nochgar niemand kennt. Auch zwei Kinder spielen mit, Lia und Anton.Es handelt davon, wie der Grumm seinen Schatz durch ein Unwetter verliert,aber alle im Wasser lebenden Tiere ihm helfen, ihn wieder zu bekommen. Lia und Anton hören manchmal den Grumm grummeln, wissen aber nicht, ob es ihnwirklich gibt oder es ihn nicht gibt(Figuren und Spiel: Veit UtzBross, Kostüme und Bühnenbild: Sibylle Bross) ist für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren geeignet .Das Theater unterm Regenbogen ist eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginngeöffnet, ebenso die Cafeteria vor und nach der Vorstellung.