× Erweitern Wendrsonn

Wendrsonn ist eine der originellsten und erfolgreichsten Folk Rock Bands im Südwesten.

Hunderte Konzerte in den letzten 12 Jahren, 6 CD-Produktionen, 3 Jahre in Folge Top 50 bei der SWR1 Hitparade und in 4 Kategorien Gewinner des Deutschen Rock- & Pop Preises: Wendrsonn ist einmalig und definitiv einer der besten Liveacts südlich des Mains!

Rotzfrech und charmant werfen Sängerin Biggi Binder und ihre kongenialen Jungs aus dem wilden Süden haufenweise Klischees über Bord und zelebrieren etwas erfrischend Neues: Folk Rock mit

schwäbischen Texten als virtuoser und anspruchsvoller Crossover, bei dem ordentlich die Fetzen fliegen. Wendrsonnkonzerte sind emotionale Achterbahnfahrten: Sänger und Songschreiber Markus Stricker verwurstelt kabarettistische Elemente mit tragisch-komischen Momenten, labert sich mit voller Absicht um Kopf und Kragen, plaudert gnadenlos aus dem Nähkästchen und hüpft wie weiland Rumpelstilzchen über die Bühne, während Ausnahmegeiger Klaus Marquardt sich die Seele aus dem Leib fiedelt.

Erdige Sinnlichkeit und solistische Schwabenstreiche: Die sechs Wendrsonnler proklamieren augenzwinkernd den ultimativen Soundtrack zum neuen schwäbischen Selbstverständnis. Sinn und

Unsinn aus dem Land der Dichter, Denker, Räuber und Rebellen. Zom Lacha ond zom Heula scheee...

Besetzung: Biggi Binder, Markus Stricker, Klaus Marquardt, Micha Schad, Ove Bosch und Heiko Peter