Wir laden zum gemütlichen Wengerter-Frühstück mit bayrischen Schmankerln, Wein, Weizenbier, Weißwurst und Flammkuchen ein.

Genuss pur in geselliger Runde – perfekt an einem Sonntagmorgen.

Wir starten ab 10 Uhr auf unserer Terrasse und wenn Sie wissen, dass Sie kommen möchten, dann dürfen Sie uns gerne vorab Bescheid geben, das erleichtert uns die Planung.

Unser Schmankerl für Sie: wer im Dirndl oder in der Lederhose erscheint, bekommt eine kleine Weinprobe 0,1 l gratis von uns.