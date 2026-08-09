Wengerter-Weinproben

Experten führen von 12. bis 19. September über das Heilbronner Weindorf.

Wer fachmännisch über das Heilbronner Weindorf geführt werden möchte, ist bei der Wengerter-Weinprobe richtig aufgehoben. Jeweils um 17 Uhr führen die Weindorf-Wengerter und andere echte Weindorf-Experten höchstpersönlich von Stand zu Stand. An jedem Tag steht eine andere Rebsorte auf dem Programm:

Samstag, 12. September

PIWIS, Lauffener Weingärtner

Sonntag, 13. September

Weiße Burgundersorten

Montag, 14. September

Rote Burgundersorten

Dienstag, 15. September

Riesling, Weinschwestern mit Amelie Möhle

Mittwoch, 16. September

Lemberger & Trollinger

Donnerstag, 17. September

Weißherbst, Rosé & Blanc de Noir, Weinkonvent Dürrenzimmern mit Susanne Müller

Freitag, 18. September

Rote Cuvées, Rolf Willy, NeckarPiraten mit Selina Willy

Samstag, 19. September

Bukettsorten

Das ist inklusive

• fachkundige Führung

• 6 Proben Wein

• Weindorfglas

• HNV-Ticket (Das Ticket muss vorab gekauft werden. Bus und Stadtbahn können drei Stunden vor der Führung und im Anschluss bis Betriebsschluss genutzt werden.)

Treffpunkt: 16:45 Uhr an der Tourist-Information Heilbronn (Kaiserstraße 17).

Bei Verfügbarkeit ist auch eine Anmeldung am Treffpunkt noch möglich.

Veranstalter: Arbeitsgemeinschaft der am Weindorf beteiligten Weingärtnergenossenschaften, Weinbaubetrieben und Kellereien.

Von 10. bis 19. September 2026 heißt euch das Heilbronner Weindorf rund um das historische Rathaus willkommen. An zehn genussvollen und abwechslungsreichen Tagen präsentieren die Weingüter und Genossenschaften der Region stolz ihre edlen Tropfen. Zum Heilbronner Weindorf