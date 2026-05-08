Wengertfescht am Wartberg

Eines der schönsten Weinfeste der Region mit tollem Ambiente. Jährlich im August wird direkt bei den Reben am Wartberg gefeiert.
Drei Familienweingüter und die Genossenschaftskellerei Heilbronn gestalten mit dem Wengerfescht am Wartberg jährlich eines der reizvollsten Weinfeste mit viel Atmosphäre - eben typisch württembergisch.
Neben einer großen Weinauswahl ist mit regionalen Spezialitäten auch für das leibliche Wohl gesorgt.
Teilnehmende Weingüter
Weingut Drautz-Able
Weinhaus Wolfgang Kießling
Weingut Oliver & Silke Albrecht
Genossenschaftskellerei Heilbronn eG