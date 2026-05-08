Wengertfescht am Wartberg

an der Raffeltersteige Heilbronn

Am Wartberg Heilbronn Raffeltersteige 36, 74076 Heilbronn

Eines der schönsten Weinfeste der Region mit tollem Ambiente. Jährlich im August wird direkt bei den Reben am Wartberg gefeiert.

Drei Familienweingüter und die Genossenschaftskellerei Heilbronn gestalten mit dem Wengerfescht am Wartberg jährlich eines der reizvollsten Weinfeste mit viel Atmosphäre - eben typisch württembergisch.

Neben einer großen Weinauswahl ist mit regionalen Spezialitäten auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Teilnehmende Weingüter

Weingut Drautz-Able

Weinhaus Wolfgang Kießling

Weingut Oliver & Silke Albrecht 

Genossenschaftskellerei Heilbronn eG

Info

Am Wartberg Heilbronn Raffeltersteige 36, 74076 Heilbronn
Stadt & Weinfeste
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