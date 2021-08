Wengertshäusle am Wartberg - feel the wine

Erleben Sie mit dem Weingut Fischer in einer Führung den Weinberg kurz vor der Weinlese. Genießen Sie am Ziel, dem Wengerthäusle am Wartberg, ausgewählte Weine mit einer tollen Aussicht auf Heilbronn.

Treffpunkt: Wengertshäusle am Wartberg

Teilnehmerzahl: 4-10 Personen

Anmeldung und Veranstalter:

Weingut A. Fischer

Kleiner Stiftsberg 2, 74076 Heilbronn

Telefon 07131 179763

af@weingut-fischer.de

Die Veranstaltung ist Teil der Weindorf Auslese.

Nach der Absage des "normalen" Heilbronner Weindorfs gestalten die Weindorf-Beschicker vom 9. bis 19. September mit dezentralen Angeboten ein buntes Programm mit Weinwanderungen, Weingut-Hopping, Afterwork-Weinproben oder "Wein & Kulinarik".

Weitere "WeinErlebnisse" für einen genussvollen, vinophilen Kurztrip in den Weinsüden unter www.HeilbronnerLand.de/Wein