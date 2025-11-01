Wengertshäusle am Breitenauer See in Löwenstein

Mit Panoramablick über das Weinsberger Tal und in den Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald können hier die Weine der Winzer vom Weinsberger Tal verkostet werden.

  • In der Regel ist auch kleiner Snack im Angebot.
  • Das Wengertshäusle ist vom Rundweg rund um den Breitenauer See und von der K2106 Löwenstein – Reisach ausgeschildert.
  • Das Wengertshäusle ist in der Regel von April bis 1. November an allen Sonn- und Feiertagen bei gutem Wetter bewirtet.

Verlässliche Öffnungszeiten am besten unter 07130 461200 oder info@weinsbergertal-winzer.de erfragen.

