Wengertshäusle am Breitenauer See in Löwenstein

Mit Panoramablick über das Weinsberger Tal und in den Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald können hier die Weine der Winzer vom Weinsberger Tal verkostet werden.
Gut zu wissen ...
- In der Regel ist auch kleiner Snack im Angebot.
- Das Wengertshäusle ist vom Rundweg rund um den Breitenauer See und von der K2106 Löwenstein – Reisach ausgeschildert.
- Das Wengertshäusle ist in der Regel von April bis 1. November an allen Sonn- und Feiertagen bei gutem Wetter bewirtet.
Verlässliche Öffnungszeiten am besten unter 07130 461200 oder info@weinsbergertal-winzer.de erfragen.
Info
Breitenauer See 74182 Obersulm
Freizeit & Erholung