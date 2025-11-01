Wengertshäusle am Breitenauer See in Löwenstein

Mit Panoramablick über das Weinsberger Tal und in den Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald können hier die Weine der Winzer vom Weinsberger Tal verkostet werden.

Gut zu wissen ...

In der Regel ist auch kleiner Snack im Angebot.

Das Wengertshäusle ist vom Rundweg rund um den Breitenauer See und von der K2106 Löwenstein – Reisach ausgeschildert.

Das Wengertshäusle ist in der Regel von April bis 1. November an allen Sonn- und Feiertagen bei gutem Wetter bewirtet.

Verlässliche Öffnungszeiten am besten unter 07130 461200 oder info@weinsbergertal-winzer.de erfragen.