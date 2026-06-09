Ausschank am Wengertshäusle am Breitenauer See

Weinausschank

-

Breitenauer See 74182 Obersulm

Mit Panoramablick über das Weinsberger Tal und in den Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald können hier die Weine der Winzer vom Weinsberger Tal verkostet werden.

Gut zu wissen ...

  • In der Regel ist auch kleiner Snack im Angebot.
  • Das Wengertshäusle ist vom Rundweg rund um den Breitenauer See und von der K2106 Löwenstein – Reisach ausgeschildert.
  • Das Wengertshäusle ist in der Regel von April bis 1. November an allen Sonn- und Feiertagen bei gutem Wetter bewirtet.

Info

Breitenauer-See.png
Breitenauer See 74182 Obersulm
Stadt & Weinfeste
07130 461200
Bitte aktivieren Sie JavaScript.

Tags