wenn scho blöd, dann gscheit! - ein humorvoller Abend von und mit Wilfried Albeck, Mundartautor und Humorist

In herrlich pointierten Geschichten, Gedichten und Gedankenspielen erklärt Wilfried Albeck die schwäbische Welt - oder stellt das was bisher als gesichert galt, in Frage. Ob über die kleinen Missgeschicke des Lebens oder auch über die grundsätzlichen Widersprüche der Geschlechter. Auf humorvolle Weise begibt sich der Leser oder die Leserin in die Tiefen der schwäbischen Befindlichkeit. Versteckte Schwächen aufzuzeigen und den Finger genussvoll in die Wunde zu legen, wenn man sich als SCHwabe und Mensch mal wieder selbst im Wege steht.