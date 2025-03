Wenn alle das täten

Eine Veranstaltung von Zentrum für Tanz, Therapie und Gestaltung e.V.

Was bleibt, wenn der Mund keine Worte mehr übrig hat, die auszudrücken vermögen, was man fühlt? Was kann ich meinem Herzen als Nahrung geben, wenn es angesichts der Weltlage so schwer wird, dass es sich anfühlt, als müsse es durch mich hindurch in den Boden sinken? Wie kann ich mein Gehirn beruhigen, wenn es mich nachts nicht einschlafen lässt, weil es mir vor Angst Dauerschleifen der schwarzen Gedanken an den weit geöffneten Augen vorbeiflimmern lässt?