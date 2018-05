Wenn der Abend durch den Schornstein fällt - Ein Hanns-Dieter-Hüsch-N´Abend!

Er war einer der bekanntesten und beliebtesten Kabarettisten seiner Zeit: Hanns Dieter Hüsch. Ein Menschenfreund und ein genauer Beobachter, ein scharfsinniger Clown und ein politischer Melancholiker. Hanns Dieter Hüschs Programme schufen immer eine ganz eigene Welt, in der das scheinbar Banalste philosophisch und urkomisch leuchten konnte. Der Theaterabend lässt noch einmal die schönsten, lustigsten und eindringlichsten Texte und Lieder des »fahrenden Poeten« lebendig werden und zeigt, dass Hüsch weit mehr war als ein Kabarettist. Wir begleiten das »Schwarze Schaf vom Niederrhein« fast bis zur Lüneburger Heide, blicken mithilfe des Wörtchens „Wie“ in die niederrheinische Seele, begegnen »Hagenbuch« in der Anstalt Bless-Hohenstein und erkunden mit den Friseuren Deutsche Geschichte. Lieder und Texte aus vier Jahrzehnten eines unverwechselbaren Originals.

"Da stehen sie also, an Pult oder Orgel, sitzen auf zwei Stühlen am Rand der Bühne ihren Zuschauern gegenüber, sprechen, präzise abgestimmt, lange, geschraubte Sätze, verwandeln Hüschs Texte in Duette, lassen Komik, Trauer, Trotz aus diesen sturen Kaskaden rieseln, ein ungleiches Paar, das gemeinsam Zwischentöne trifft: Schäfer, der geradeaus blickt, trocken auftritt und mit leichtem Schmunzeln; Küster, der seine Hüsch-Zeilen gerne mit schrägem Pathos abstürzen lässt. All das ist wunderbar gekonnt und anregend: Beide Sprecher sind mit Herzen bei der Sache." - Stuttgarter Zeitung

Konzeption und Spiel: Sebastian Schäfer und Christof Küster

Eine Produktion des Studio Theater Stuttgart