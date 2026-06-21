Wenn der Abend durch den Schornstein fällt

Ein Hanns-Dieter-Hüsch-N`Abend

Er war einer der bekanntesten und beliebtesten Kabarettisten seiner Zeit: Hanns Dieter Hüsch, Menschenfreund, scharfsinniger Clown und politischer Melancholiker. Seine Programme schufen immer eine ganz eigene Welt, in der das scheinbar Banalste philosophisch und urkomisch leuchten konnte.

Der Abend lässt noch einmal die schönsten, lustigsten und eindringlichsten Texte und Lieder des „fahrenden Poeten“ lebendig werden. Wir begleiten das „Schwarze Schaf vom Niederrhein” und lassen uns tiefgründig die Welt erklären. Wir begegnen „Hagenbuch” in der Anstalt Bless-Hohenstein und erkunden das Wörtchen „WIE”. Und das alles mit der legendären Hüsch`chen Philicorda Orgel!

Mit: Christof Küster (Schauspieler, Intendant des TDA) und Sebastian Schäfer (Schauspieler, Pianist, Sprecher bei arte/SWR)

„Da stehen sie also, an Pult oder Orgel, verwandeln Hüschs Texte in Duette, lassen Komik, Trauer, Trotz aus diesen sturen Kaskaden rieseln, ein ungleiches Paar, das gemeinsam Zwischentöne trifft: All das ist wunderbar gekonnt und anregend!” – Stuttgarter Zeitung