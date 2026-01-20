Ein fröhliches Kinder-Kabarett

Fröhlich geht es zu im Liedertheater von Vladi und Christof Altmann, wenn der Maulwurf Tango tanzt. Denn alle kleinen und großen Zuschauer*innen tanzen und singen dabei natürlich ausgelassen mit. Sie erfahren dabei nicht nur, was beim Tanz des Maulwurfs alles passiert, sondern auch, warum das alte Gnu so schrecklich heult, dass der Zottelbär so gerne Honig schleckt, welches besondere Hobby der Roboter Robby hat und wer alles zur gruseligen Gespensterstunde um Mitternacht sein Unwesen treibt.

Vladi und Christof Altmann führen gemeinsam mit „Willi dem Maulwurf“ durch das Programm. Dabei begleiten sie sich und die Zuschauer mit Klavier, Gitarre, Akkordeon, blechernen Becken sowie einer ganz echten, singenden Säge. Und als außerordentlich besonderer Gast ist Florian Dohrmann als „Signore Floriano Pulce“ am Kontrabass mit von der Partie.

Kindertheater 1 (4 bis 6 Jahre)