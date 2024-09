Seit fast einem Vierteljahrhundert in Ludwigsburg aktiv und immer auf der Suche nach neuen Geschichten: Was, wenn sich auch noch der vertraute Wandel wandelt? Diese Frage hatten die Autor*innen im „Maschinenraum“ ihrer Schreibwerkstatt in diesem Jahr besonders im (Augen-)Blick. Heute präsentieren sie eine unterhaltsame Auswahl der entstandenen Texte – mal lustig, mal ernst, mal skurril und überraschend.