Was passiert, wenn die Erde plötzlich Feuer spuckt und was gehört alles zu einem waschechten Vulkan? Glutflüssige Lava, Asche, Dampf? In diesem Programm sind Kinder eingeladen, einen Vulkan zu bauen. Das geht natürlich nur mit entsprechenden Vorkenntnissen. Bevor man selbst zur Tat schreiten kann, wird vermittelt wie Vulkane entstehen, wie sie konstruiert sind und wie sie funktionieren.