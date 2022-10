Wenn die Schulter schmerzt…

Das Schultergelenk ist das beweglichste Gelenk des menschlichen Körpers, der Aufbau ist komplex, die Beanspruchung groß. Schulterschmerzen sind ein weit verbreitetes Leiden und kommen mit unterschiedlicher Häufung in jedem Alter vor. Während in jüngeren Jahren Verletzungen am Schultergelenk überwiegen, treten mit zunehmendem Alter Verschleißerscheinungen und entzündliche Veränderungen in den Vordergrund. Woher kann der Schulterschmerz kommen und was können die Ursachen sein? Welche konservativen undoperativen Behandlungsmöglichkeiten gibt es und wann sind sie sinnvoll? Auf diese und andere Fragengeht der Referent Dr. Andreas Mehling ein. Gerne beantwortet der Referent auch Fragen aus demPublikum. Referent: Dr. Andreas Mehling, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Orthopädisch ChirurgischesCentrum (OCC), TübingenModeration: Dr. med. Günther Fuhrer, Vorsitzender der Kreisärzteschaft Reutlingen227C111150Di, 15.11.22, 19 Uhr, Schloss, Bürgersaal, 3 €