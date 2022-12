Wenn die Schulter schmerzt

Veranstalter ist die VHS Winnenden in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg.

Anmeldung erforderlich.

Beschreibung

Schulterschmerzen sind ein weit verbreitetes Leiden. Ursache sind meist Verschleißerscheinungen am Sehnenapparat oder Entzündungsprozesse durch Überbelastung des Gelenkes. Die Betroffenen leiden vor allem unter nächtlichen Schmerzen sowie Beschwerden beim Abspreizen und bei Belastung des Arms. Durch nichtoperative und operative Behandlungsmaßnahmen gelingt aber in den meisten Fällen die Wiederherstellung einer schmerzarmen Schulterfunktion. Woher kann der Schulterschmerz kommen, was können Ursachen sein, und was kann man selbst dagegen tun? Was sind Warnzeichen, die einen zum Arzt führen sollen? Diese und andere Fragen werden beim Arzt-Patienten-Forum behandelt.

Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, dem Referenten Fragen zu stellen.