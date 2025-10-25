Wenn die Seele geht...

bis

Alte Turnhalle Neckarelzer Str. 3/1, 74821 Neckarelz

Die Lösung unserer seelischen und feinstofflichen Essenz vom Körper geschieht vor, während und nach dem äußerlich sichtbaren Prozessdes Sterbens.

An diesem Nachmittag stellen wir uns den folgenden Fragen:

Was erlebt der sterbende Mensch? Wie begegne ich als

BegleiterIn diesem komplexen Geschehen? Wann bin

ich angesichts des Todes in Liebe und Frieden? Wie finde

ich zu dieser inneren Haltung? Was kann ich tun, was lieber

lassen? Wie ist eine Kommunikation auch ohne Worte

möglich? Was ist hilfreich im Umgang mit Ärzteschaft und

Bestattungsinstituten? Was unterstützt das Abschiednehmen?

Wir lernen Übungen zur eigenen Ausrichtung und Präsenz

und vertiefen uns in eine Wahrnehmungs-Übung, die uns

hilft, sich selbst und den sterbenden Menschen wahrzunehmen.

Darüber hinaus wird es eine Einführung in die

Sterbephasen geben und was diese an Begleitung wünschen.

Info

Alte Turnhalle Neckarelzer Str. 3/1, 74821 Neckarelz
Vorträge & Lesungen
bis
Google Kalender - Wenn die Seele geht... - 2025-10-25 14:00:00 Google Yahoo Kalender - Wenn die Seele geht... - 2025-10-25 14:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Wenn die Seele geht... - 2025-10-25 14:00:00 Outlook iCalendar - Wenn die Seele geht... - 2025-10-25 14:00:00 ical

Tags