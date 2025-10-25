Wenn die Seele geht...

Die Lösung unserer seelischen und feinstofflichen Essenz vom Körper geschieht vor, während und nach dem äußerlich sichtbaren Prozessdes Sterbens.
An diesem Nachmittag stellen wir uns den folgenden Fragen:
Was erlebt der sterbende Mensch? Wie begegne ich als
BegleiterIn diesem komplexen Geschehen? Wann bin
ich angesichts des Todes in Liebe und Frieden? Wie finde
ich zu dieser inneren Haltung? Was kann ich tun, was lieber
lassen? Wie ist eine Kommunikation auch ohne Worte
möglich? Was ist hilfreich im Umgang mit Ärzteschaft und
Bestattungsinstituten? Was unterstützt das Abschiednehmen?
Wir lernen Übungen zur eigenen Ausrichtung und Präsenz
und vertiefen uns in eine Wahrnehmungs-Übung, die uns
hilft, sich selbst und den sterbenden Menschen wahrzunehmen.
Darüber hinaus wird es eine Einführung in die
Sterbephasen geben und was diese an Begleitung wünschen.