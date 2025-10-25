Wenn die Seele geht...

Die Lösung unserer seelischen und feinstofflichen Essenz vom Körper geschieht vor, während und nach dem äußerlich sichtbaren Prozessdes Sterbens.

An diesem Nachmittag stellen wir uns den folgenden Fragen:

Was erlebt der sterbende Mensch? Wie begegne ich als

BegleiterIn diesem komplexen Geschehen? Wann bin

ich angesichts des Todes in Liebe und Frieden? Wie finde

ich zu dieser inneren Haltung? Was kann ich tun, was lieber

lassen? Wie ist eine Kommunikation auch ohne Worte

möglich? Was ist hilfreich im Umgang mit Ärzteschaft und

Bestattungsinstituten? Was unterstützt das Abschiednehmen?

Wir lernen Übungen zur eigenen Ausrichtung und Präsenz

und vertiefen uns in eine Wahrnehmungs-Übung, die uns

hilft, sich selbst und den sterbenden Menschen wahrzunehmen.

Darüber hinaus wird es eine Einführung in die

Sterbephasen geben und was diese an Begleitung wünschen.