Wenn die Uhren keine Zeiger haben

Mit Texten von Daniil Charms und Karl Valentin

Eine Kleinst-Revue über und mit zwei Wort- und Sinnschraubern aus den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, die wider die Alltagslogik eine Welt schufen, die die Idiotie des Lebens aufbricht. Präsentiert und mitgeteilt in einer Versuchsanordnung, mit Respekt und Freude an zwei wunderlichen, wundersamen Humoristen, die bis heute helfen können, dem täglichen und dämlichen Geschnatter unserer sogenannten Informationsgesellschaft ein paar Drehmomente zur Wahrheitsfindung beizudrehen …

Mit Eberhard Boeck am Stehpult (Schauspieler, Autor und Regisseur, u.a. Theater Rampe, Staatsschauspiel Stuttgart) und Jo Jung am Piano (Schauspieler, Musiker, Sprecher u.a. arte/ZDF/SWR)