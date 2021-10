Wenn du einmal groß bist

Im Konzentrationslager schreibt Bedrich Fritta 1944 ein Buch für seinen Sohn, das er versteckt und das von einem überlebenden Freund nach Kriegsende ausgegraben wird, Das Buch ist das einzige Zeugnis der Eltern für ihr Kind, das der Hölle entkommen und als Erwachsener nirgendwo heimisch werden konnte. Es enthält das Vermächtnis einer großen Liebe eines Vaters zu seinem Sohn – voller Vertrauen darauf, dass die Menschlichkeit siegen und die Welt wieder frei und voll von unendlichen Möglichkeiten sein wird.

Vorlage der Inszenierung ist das Buch „Für Tommy zu seinem dritten Geburtstag in Theresienstadt.“ von Bedrich Fritta. Der Zeichner und Karikaturist malte das lebensbejahende, Mut machende Kinderbuch im Ghetto Theresienstadt. Das Münchner Figurentheater Pantaleon hat ein Theaterstück entwickelt, das nicht nur den Schrecken des Ghettos und die tragischen Umstände, unter denen das Buch entstanden ist, thematisiert. Dieses Buch gilt auch als ein Zeugnis des Weiterlebens und des Optimismus.

So wechseln sich in der Inszenierung Verhörszenen Frittas durch einen SS-Offizier mit Spielspassagen zwischen Vater und Sohn ab, die die in den Bildern gezeigten fröhlichen Inhalte umsetzen.

Der Titel des Stückes kann auch als Frage verstanden werden. Als Frage nach dem eigenen Engagement für Freiheit und Demokratie, nach dem Weitergeben ethischer und moralischer Werte an die eigenen Kinder, „wenn sie einmal groß sind“.

„Baginski, der seit 30 Jahren mit seinem Figurentheater Pantaleon unterwegs ist, spielt alle Rollen und selbst gebauten Figuren allein, die griechische Akkordeonistin Maria Dafka untermalt die szenischen Übergänge. Eine traurig schöne und traurig wahre Geschichte.“ Gabriella Lorenz