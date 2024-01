"Wenn es nicht zerbrechlich wäre, wär es mir lieber als Gold..." Römisches Glas - Vielfalt in Form, Farbe und Funktion

Während in der vorrömischen Zeit Glas zumeist nur als Schmuck in Form von Perlen und Ringen verbreitet war, beginnt mit der Erfindung der Glaspfeife im 1.Jh. v. Chr. die massenhafte Herstellung von Glasgefäßen. Diese finden sich in großer Zahl dann auch in den römischen Provinzen nördlich der Alpen. Vollständige Gefäße stammen dabei zumeist aus Gräbern, während sich ansonsten zumeist nur einzelne Scherben erhalten haben. Die bekannten Gläser aus den römischen Fundorten an Rhein und Neckar belegen dennoch eindrucksvoll das breite Spektrum der verschiedenen Gefäße in Form, Farbe und Funktion. Der Vortrag zeigt aber auch wie vielfältig der Werkstoff Glas von den Römern ansonsten noch eingesetzt wurde - vom Spielstein bis zum Fensterglas.

Der Vortrag ist eine Veranstaltung der Sonderausstellung "Glaskunst in der Antike" des Römischen Stadtmuseums Rottenburg am Neckar.