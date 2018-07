Wenn ich groß bin werde ich Seehund

nach dem Bilderbuch von Nikolaus Heidelbach

Ein Schauspiel für Familien mit Kindern ab 4 Jahren, Vor- und Grundschulen

Obwohl Mama nie ins Wasser geht, weiß sie, was es unter Wasser alles gibt: Neunaugen, Hofdugongs, Tintenprinzen, Meertrolle und Heringskönige. Und Seehunde, die an Land gehen, ihr Fell abstreifen und Menschen werden. Das Fell hüten sie wie einen Schatz, damit sie wieder zurück ins Meer können, wenn sie genug Mensch gewesen sind. Als das Mädchen plötzlich ein Seehundfell unter dem Sofa entdeckt, glaubt sie, sein Papa ist ein Seehund. Doch eines Morgens ist Mama weg ...Das Theaterstück lebt von seinen Bildern der Über- und Unterwasserwelten und seiner oft nur leise angedeuteten Geschichte. Die Wirklichkeit wird immer wieder fantastisch durchbrochen und bekommt dadurch etwas magisch und vielschichtiges.Diese Erzählung strahlt Selbstvertrauen in sich und das Leben auf seine kleinen und großen Zuschauer aus.Spiel: Christiane AhlhelmRegie: Michl ThorbeckeTheaterfassung:Christiane Ahlhelm & Sibylle KobusBühnenbild: Sibylle KobusMusik: Annegret EnderleKostüme: Barbara BüntigPremiere: November 2017