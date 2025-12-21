"Wenn ich mich verliebe, wird es für immer sein"

ein Literaturvortrag anlässlich Jane Austens 250. Geburtstages

VHS Crailsheim Spitalstraße 2a, 74594 Crailsheim

Für die damalige Zeit erhielt die Pfarrerstochter Jane Austen (1775-1817) eine ungewöhnlich gute Bildung als Mädchen.

Mit zwölf Jahren begann sie zu schreiben, veröffentlichte jedoch zeitlebens anonym unter der Verfasserangabe „by a lady“. Dank ihrer scharfsinnigen Beobachtungsgabe und ihres feinsinnigen Humors ist sie bis heute eine der meistgelesenen Autorinnen der englischen Literatur. Dieser Literaturvortrag widmet sich Leben und Werk der mit 41 Jahren viel zu früh verstorbenen Schriftstellerin.

In Kooperation mit dem Stadtseniorenrat Crailsheim.

Eine Anmeldung ist erforderlich.

