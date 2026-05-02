Wenn morgen bei uns Krieg wäre

Lesung und Diskussion

bis

Volkshochschule im Deutschhof Heilbronn Kirchbrunnenstraße 12, 74072 Heilbronn

Welche Szenarien realistisch sind / Was wir jetzt wissen müssen / Wie wir uns vorbereiten können

Eine Kooperation zwischen vhs Heilbronn und keb Heilbronn

Im gleichnamigen Buch schildern Hauke Friederichs und Rüdiger Barth, was im »Verteidigungsfall« in Deutschland konkret passieren würde, basierend auf Dutzenden Gesprächen mit Expertinnen und Experten aus Bundeswehr, NATO, Politik und Wirtschaft.

Welche Szenarien wären realistisch? Wie würde sich unser Leben verändern? Was könnten wir tun, um uns, unsere Infrastruktur, unsere Werte zu schützen – und was, um zu helfen? Und wie entwickeln wir Resilienz? Hauke Friederichs, Autor und sicherheitspolitischer Korrespondent der ZEIT, gibt an diesem Abend mit seinem Buch klare Antworten und zeigt zudem auf, wie wir Resilienz entwickeln – denn Resilienz beginnt damit, dass wir uns auf das Unvorhersehbare vorbereiten.

Eine Kooperationsveranstaltung mit der keb Heilbronn.

Weitere Infos auf www.vhs-heilbronn.de/programm/kw/bereich/kursdetails/kurs/Z101A153H

Info

VHS Heilbronn
Volkshochschule im Deutschhof Heilbronn Kirchbrunnenstraße 12, 74072 Heilbronn
Vorträge & Lesungen
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