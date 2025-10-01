Wenn nicht heut, wann dann!

Theaterstück zum Bauernkrieg 1525 mit dem Theater Lindenhof.

Das Stück von Franz Xaver Ott ist in Kooperation zwischen dem Theater Lindenhof und der Stadt Friedrichshafen sowie der Gesellschaft Oberschwaben für Geschichte und Kultur e. V. entstanden. Es feiert im Rahmen des Friedrichshafener Bodenseefestivals im Mai die Premiere.

In den „Zwölf Artikeln“ formulieren die Bauern im März 1525 das, was sie als grundlegende Rechte gegenüber den Herrschenden einfordern. Es geht ihnen um Bürgerrechte, um Mitbestimmung und mehr Gerechtigkeit. Sie wollen heraus aus der Leibeigenschaft und den Abhängigkeiten, die zu sozialem Elend führen. Auch Handwerker und die einfache Stadtbevölkerung schließen sich den Forderungen an und ziehen unter der Fahne des Bundschuh mit Sprechgesängen und Liedern gegen Adel, Reichsstädte und Klerus durchs Land.

Doch der Aufstand wird von den Herrschenden mithilfe eines Kriegsherren und seiner Landsknechte brutal niedergeschlagen. Ein Stück über die große Schere zwischen den Privilegierten und dem ‚gemeinen Mann‘, über Recht und Unrecht, Macht und Ohnmacht und das Vermächtnis der zwölf Artikel, die als eine der ersten niedergeschriebenen Forderungen nach Menschen- und Freiheitsrechten in Europa gelten.