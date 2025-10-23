Wenn Sie den Bären sehen, schließen Sie bitte die Tür

Ein Vortrag über eine siebenwöchige Solo-Wanderung auf dem französischen Weitwanderweg GR 10 von Hendaye im Baskenland bis nach Banyuls-sur-Mer im Süden Frankreichs.

Es geht um 55.000 Höhenmetern, die auf-und abwärts zu bewältigen waren. Um Sonne, Hitze und Gewitter, um Berge, Menschen, Tiere und das einfache Leben unterwegs. Um die Reduktion auf den Inhalt eines Wanderrucksacks.

Um eine ganz besondere Zeit, die bis heute nachwirkt, Lust auf mehr macht und vielleicht auch andere Menschen inspiriert, sich den den Weg zu machen.

Der Vortrag vermittelt neben Eindrücken zur Landschaft und dem Leben vor Ort auch Infos zur Planung und Vorbereitung einer längeren Wanderung.