Wenn wir wie die Bären wären

Er ist nicht mehr unter uns, der schreibende Zeichner, der Wortspieler, der freundliche Anarchist Fritz Weigle alias F.W. Bernstein aus Göppingen. Am Ende des letzten Jahres hat er uns nach langer Krankheit verlassen. Sein Skizzenbuch, in dem er bei jeder Gelegenheit diskret produktiv seine Mitmenschen porträtierte, es bleibt geschlossen, die Pirouetten seines Witzes zwischen Sinn und Unsinn drehen sich nicht mehr. Dabei brauchen wir doch gerade heute mehr denn je diesen Witz, der nichts mit platter Comedy zu tun hat, sondern sich - in des Wortes ursprünglicher Bedeutung - dem Geist, dem Esprit verdankt. F.W. Bernstein beherrschte und lehrte nicht nur die "Zeichnerei" und schrieb ein grundlegendes Handbuch darüber, er war ebenso ein Kenner des musikalischen Bildungsguts und ging souverän mit dem traditionellen literarischen Handwerk um. Im ironischen, parodistischen Spiel mit dieser Grundlage entfaltete er zu unser aller Vergnügen immer neue Varianten seines komischen Unsinns.Er fehlt sehr, aber seine Karikaturen sind uns ebenso geblieben wie seine Gedichte, seine Prosa, seine Dramen. Deshalb möchten Gerd Kolter und Tina Stroheker, begleitet von Maria Grossmann am Piano, mit einer kleinen Auswahl aus seinem literarischen Werk F.W. Bernstein wieder lebendig werden lassen.