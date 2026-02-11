Wer bin ich – wer will ich sein?

Ausstellung: Selbstporträts von Kindern und Jugendlichen aus der Klinik für Kinder- & Jugendpsychiatrie und dem Kinderhaus Villa Marie

Vernissage: Donnerstag, 10.09.2026 | 17:00 Uhr mit musikalischer Begleitung der Künstler*innen

Galerie beim Café am Park (Haus 21)

Eine Kooperation der KJPP im Christophsbad, der Bruderhaus Diakonie und des MuSeele.

„Menschen gestalten Porträts, sie malen sich selbst und andere. Weil sie sich besser verstehen und weil sie dadurch anderen ihre Identität nahe bringen wollen, ihr So-Sein. Das Selbstporträt hilft, die Sicht auf sich selbst zu gestalten, zu zeigen und festzuhalten. In dieser Ausstellung möchten wir den jungen Künstler*innen den Raum geben, ihr Selbst, ihre Identität, und ihre Träume, ihre ureigene Perspektive sichtbar zu machen.

Es ist eine Möglichkeit, sich durch künstlerische Gestaltung zu entdecken. Eine Möglichkeit, in eigener künstlerischer Sprache zu sagen: ‚Ich bin, wer immer ich sein will.‘ Gleichzeitig stehen auch die Entdeckung des Selbst und des Ich, die Entdeckung des Anderen und des Gegenübers sowie die Entdeckung der Welt im Mittelpunkt.“