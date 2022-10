Wer bin ich - und wenn ja, wie viele?

Der Komponist Antonín Dvorák (1841-1904) lebte in einer bewegten Zeit.

Er und auch sein Umfeld suchten nach einer Musiksprache, in der man sich mit seinen Gefühlen und Wünschen widerspiegeln konnte. Aber weshalb findet man bestimmte Klänge „schön“? Und kann man einfach so aus dem Nichts heraus Musik machen? Die Philharmonie Schwäbisch Gmünd und ihr Dirigent Knud Jansen forschen mit euch zusammen in der von Dvorák komponierten „Böhmischen Suite“, wie er das wohl gemacht haben könnte. Und dabei gehört Mitklatschen, Mitsingen und Mitraten wie immer dazu.