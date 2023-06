Wer bist du? Who are you?

Man wird zu jemand Anderen und erkennt sich doch in der eigenen Kleidung und Körperhaltung wieder. Im Schutz der Maske wird die Inszenierung eines anderen Ichs auf einmal möglich.

Von allen Teilnehmenden macht der Fotograf Berny Meyer Aufnahmen, die als Postkarte sofort mitgenommen werden können. Im Anschluss an die Aktion am Sonntag, 22. Juli, 14.30 bis 16.30 Uhr, werden die Porträts ab Mitte August in den Schausammlungen des Stadtmuseums zu sehen sein.

Die Teilnehmenden erklären sich damit einverstanden, dass die Künstlerin die Rechte an den Bildern erhält und diese gezeigt werden dürfen.

Susanne Carl, geb. 1962, Studium Kunst und Kunstpädagogik an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg, seit 2000 freischaffend, inszenierte Fotografie, Performances, Kunstaktionen, Seminare (Masken, Clowns, Theater ohne Worte), lebt und arbeitet in Nürnberg.