Wer das Geld regiert, regiert die Welt?

Geld regiert die Welt - aber wer regiert das Geld? Woher kommt es und was gibt ihm seinen Wert? Von alters her hat der- und diejenige die Macht im Staate, der das Geld schöpft und in Umlauf bringt.

Was früher allein römische Herrscher und Könige durften, findet heute weitgehend unter der Kontrolle privater Großbanken statt, die eng mit Zentralbanken wie der EZB verknüpft sind. Heute erschaffen Banken das Geld und lenken die Finanzströme nach ihren Bedürfnissen. Warum sind Banken so mächtig geworden? Wie sind sie überhaupt entstanden?