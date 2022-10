Wer hält Winterschlaf

Wenn die Tage dunkler werden, bereiten sich viele Tiere auf den Winterschlaf vor. Sie fressen sich dicke Bäuche an und bauen sich kuschelige Nester. Aber wer hält alles Winterschlaf? Das Eichhörnchen vielleicht? Oder befindet es sich nur in Winterruhe? Wie machen es Dachs und Maulwurf? Der Siebenschläfer doch bestimmt und zwar gleich 7 Monate? Wie funktioniert das überhaupt, so lange zu schlafen? Diesen und weiteren Fragen geht es gemeinsam auf den Grund.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 07121/303 2022 oder direkt im Museum.