Wer hat Angst vorm weissen Mann

In „Wer hat Angst vorm weißen Mann?“ geht es um die schicksalhafte Verkettung des erzkonservativen Metzgermeisters Franz Maisacher und des kongolesischen Asylbewerbers Alpha.

Maisachers Tochter versucht mit Alphas Hilfe den Familienbetrieb zu retten, nachdem der alte Metzger einen Schlaganfall erlitten hat. Das passt dem strammen Münchner nun so gar nicht. Als er sich mit Alpha um die richtige Art des Glühbirnenwechselns streitet, streckt ihn ein Stromschlag nieder. Sich von seiner Metzgerei zu verabschieden, bloß weil er tot ist, kommt für Maisacher aber gar nicht in Frage. Dass nur Alpha ihn noch sehen und verstehen kann, entspannt die Lage nicht unbedingt …

Dominique Lorenz hat Germanistik und Theaterwissenschaft studiert, eine Schauspielausbildung absolviert und 1992 zum ersten Mal ihr Können an der Komödie im Bayerischen Hof bewiesen. Dorthin kehrte sie auch nach Auftritten in unterschiedlichen Fernsehserien immer wieder zurück. Nach der Geburt ihrer beiden Töchter begann Lorenz, erfolgreiche Drehbücher zu schreiben. Mehrere wurden in ARD und ZDF verfilmt. „Wer hat Angst vorm weißen Mann“ wurde 2013 für den Bernd-Burgemeister-Preis nominiert.