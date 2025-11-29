Passend zur Jahreszeit wartet der Puppenspieler Veit Utz Bross in seinem Theater unterm Regenbogen in Waiblingen mit dem Stück Wer hat die Spitze des Weihnachtsbaumes gestohlen?

m Kinderprogram auf. Ein Weihnachts-Kinderkrimi und gleichzeitig ein Erlebnis für die ganze Familie.

Das Marionettenstück spielt in der Weihnachtszeit in Waiblingen vor vielen, vielen Jahren. Alle freuen sich auf Weihnachten. Ricke und ihr Bruder Felix schauen zu, wie der Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz von Waiblingen aufgerichtet wird. Am nächsten Morgen ist die Spitze des Weihnachtsbaumes verschwunden! Alle Leute sind bestürzt und ratlos. Ricke und Felix finden Spuren von Tannennadeln und diese Spur führt vor die Stadtmauer. Vor der Stadtmauer haben Gaukler ihr Zelt aufgeschlagen. Die Gaukler dürfen laut Stadtverordnung nicht in die Stadt. Aber dorthin führen die Spuren und das Abenteuer beginnt. Am Ende ist natürlich alles gut und Weihnachten kann fröhlich gefeiert werden. Die handgeschnitzten Marionetten stammen von Veit Utz Bross und Fritz Herbert Bross. Die Kostüme und das Bühnenbild wurden von Sibylle Bross entworfen und angefertigt.

Wer hat die Spitze des Weihnachtsbaumes gestohlen? – ein Familienerlebnis für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren