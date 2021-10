Unser Leben ist nicht sorgenfrei. Schicksalsschläge und Krankheit treffen uns. Was hilft uns in diesen Zeiten, nicht zu resignieren? Das Leben und der Ansatz von Viktor Frankl zeigen uns in eindrücklicher Weise einen hoffnungsvollen Umgang mit Krisenzeiten. Wenn wir die Situation nicht ändern können, müssen wir uns selber ändern - und das können wir.