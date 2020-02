Wer ist Deutschland?

Podiumsdiskussion zu Fragen der Integration.

Max Czollek ist jüdisch, Berliner, Künstler und Politikwissenschaftler - und wütend auf das Integrationstheater. Vertragen sich die Anforderungen an Zugewanderte oder Juden mit unserer radikal vielfältigen Gesellschaft? Czolleks Streitschrift "Desintegriert euch!" ist ein verblüffender Denkanstoß zur Debatte um Integration und Zugehörigkeit.

Konfliktfreiheit ist kein Gradmesser für gelungene Integration, sagt Aladin El-Mafaalani in "Das Integrationsparadox". Konflikte und populistische Abwehrreaktionen entstehen, weil Integration zunehmend gelingt. El-Mafaalani lehrt "Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft" an der Uni Osnabrück.

Im Februar 2020 erscheint Aladin El-Mafaalanis neues Buch "Mythos Bildung: Die ungerechte Gesellschaft, ihr Bildungssystem und seine Zukunft".

Moderation: Hilke Lorenz

Eine Kooperation der Stadtbibliothek und des Büros für Integration Ludwigsburg. Gefördert im Rahmen des Projekts "Bibliotheksentwicklung für die Stadtgesellschaft" im Fonds hochdrei der Kulturstiftung des Bundes.