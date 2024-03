Pfropf- und Schnittkurs zur Erhaltung seltener Streuobstsorten

Am Sonntag, dem 7. April 2024 ab 10:00 Uhr findet im Freilichtmuseum des Landkreises Esslingen in Beuren eine praxisnahe Anleitung für alle an der Erhaltung seltener Obstsorten Interessierten statt.

Rudolf Brenkel, Ehrenvorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins Altbach und Andreas Eytner, Fachwart für Obst- und Gartenbau werden am Morgen die Techniken des Veredelns erklären und exemplarisch an einem Baum auf dem Gelände des Freilichtmuseums vorführen. Die Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, selbst Muster-Veredelungsstücke herzustellen.

Nach der Mittagspause wird an den bisher veredelten Bäumen der Erziehungsschnitt erläutert.

Das Museumsdorf liegt inmitten einer ausgedehnten Streuobstlandschaft. Über 500 Bäume, überwiegend alte Apfel-, Birnen-, Kirschen- und Wildobstsorten, sind auf dem Gelände zu finden. Um die Artenvielfalt im Museumsdorf weiter zu verbessern, wird auch in diesem Jahr eine Sorte gepfropft, die bisher noch nicht Teil der Sortenliste ist. Rudolf Brenkel wird Reiser zum Veredeln mitbringen. Die Reiser sind einjährige, junge Triebe, von einer noch nicht benannten Altbacher Lokalsorte. Ziel des Pfropfens ist der Erhalt und die Vermehrung dieser raren Sorte.

Treffpunkt: Öschelbronner Platz

Zielgruppe: Alle, die am Erhalt und der Pflege der Streuobstwiesen interessiert sind

Dauer: ca 3 Stunden pro Kurs, Pfropfkurs ab 10 Uhr, Schnittkurs ab ca. 14:30 Uhr

