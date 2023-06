Wer rennt, wenn's brennt?

Mitmachausstellung für Kinder rund ums Feuer und die Feuerwehr

Für Kinder von 5 bis 12 Jahren

Die Menschen nutzen und beherrschen das Feuer – aber seit wann eigentlich?

Warum ist Feuer für uns wichtig? Und wer hilft uns, wenn es außer Kontrolle gerät? Was macht die Feuerwehr? Welche Aufgaben hat sie? Und wie lassen sich Brände vermeiden?

In der Mitmachausstellung sind kleine und große Besucher:innen diesen Fragen auf der Spur. Auf der Suche nach Antworten finden sie an verschiedenen Stationen heraus, was im Brandfall zu tun ist, wie sie einen Notruf absetzen und Hilfe holen, woher das Wasser zum Löschen kommt oder wie eine Eimerkette funktioniert.

(Eine Ausstellung des Stadt- und Industriemuseums Rüsselsheim)

Familien und Kleingruppen

(max. 10 Personen)

Lust auf Experimente im Feuerlabor? Bei einem begleiteten Ausstellungsbesuch können die Teilnehmer:innen ab 6 Jahren Experimente im Feuerlabor gemeinsam mit einem/einer Vermittler:in durchführen.

Vorschulgruppen und Schulklassen

Vorschulgruppen, Grundschulklassen und Betreuungsgruppen sind eingeladen, dienstags bis donnerstags von 9:00 Uhr bis 10:30 Uhr oder von 10:45 bis 12:15 Uhr ein Zeitfenster für den begleiteten Ausstellungsbesuch zu buchen. Ergänzend zum Ausstellungsbesuch dürfen Kinder ab 6 Jahren betreute Experimente im Feuerlabor durchführen.

Anmeldung und Terminabsprache unter 0711 3512-3240 oder museen@esslingen.de

Für beide Angebote:

Begleitprogramm

Spannende Veranstaltungen und Angebote für Kinder und ihre Familien gibt es auch in den Schulferien.