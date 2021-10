"Wer traut es sich" Tour 2021

Der 21-jährige ist ein Tausendsassa, der seine Leidenschaft mutig in alles investiert, was ihn begeistert. Seine energetisierenden Pop-Songs sprühen vor Lebensfreude, stellen Fragen, sind verdammt ehrlich und vermitteln: „Nimm dein Leben in die Hand und mach was draus. Trau Dich einfach!“ Bei den Jazz Open in Stuttgart 2019 tritt er als Support Act für Jamie Cullum auf. Der Spaß an der Musik verbindet Pascal und sein Idol und beflügelt den jungen Musiker, neue Songs zu schreiben und die Planung einer EP und dazugehörigen Tour in Angriff zu nehmen.

„Wer traut es sich“ ist der Titel der EP und Pascals Botschaft: „Ich versuche, mir immer treu zu bleiben und mich nicht nur mit mir und meinem Leben zu befassen, sondern richte den Blick auf mein Umfeld und unsere Gesellschaft.“

Selbstbewusst, wertschätzend und unbeschwert begegnet er der Welt und lädt mit seiner warmherzigen, charismatischen Ausstrahlung dazu ein, ihm zu folgen.