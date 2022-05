Wer war Sophie Scholl?

Dr. Maren Gottschalk gestaltet ein Werkstattgespräch zur Biographie von Sophie Scholl „Schluss. Jetzt werde ich etwas tun“. Autorin und Schüler*innen begeben sich gemeinsam auf die Reise zu Sophie Scholl. Ziel ist es, den Menschen hinter dem Mythos zu entdecken. Aber wie nähert man sich dieser jungen Frau, welche Orte, welche Personen erzählen von ihr? Welche Hürden und Probleme stellten sich der Biographin in den Weg? Welche Fragen hat das Publikum an Sophie Scholl und an ihre Biographin?

Zum Buch: Nach 1933 ging ein Riss durch die Familie Scholl. Während die Eltern in Hitler einen gefährlichen "Rattenfänger" sahen, ließen sich die Scholl-Kinder faszinieren von HJ und BDM. Doch Sophie Scholl glaubte auch an Freiheit und Nächstenliebe und fühlte sich immer mehr abgestoßen von der Menschenverachtung des NS-Regimes. Das Buch geht der Frage nach, wie aus dem begeisterten HJ-Mädel die mutige Widerstandskämpferin wurde. Seitdem der Nachlass der Familie Scholl komplett zugänglich ist, kann man ein differenzierteres Bild von Sophie Scholl zeichnen.

Für Schülerinnen und Schüler der Stufen 7-13.

Anmeldung unter berberich@landestheater-tuebingen.de.

Kein Vorwissen nötig!